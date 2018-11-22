Филипп Киркоров тратит по 500 000 рублей в месяц на обучение детей

Дочь и сын Киркорова – погодки. Мартину летом исполнилось шесть лет, а Алла-Виктория 26 ноября отпразднует 7-летие. Знаменитость захотел немного «продлить детство» наследникам и решил оправить их в школу на следующий год. Однако дети поп-короля эстрады без дела не сидят – они уже два года посещают элитный детсад Gymnasium, расположенный недалеко от семейного загородного особняка.В дошкольном заведении сестра и брат познают азы английского языка, математики и других предметов, занимаются развитием речи. Мартин посещает секцию дзюдо, увлекается различными восточными единоборствами. Алла-Виктория увлекается гимнастикой, учится танцевать в школе танцев «Тодес». На все это Киркоров тратит ежемесячно, как узнали журналисты, до 140 000 рублей.Со «звездными» наследниками постоянно находятся две гувернантки. Оплата их услуг обходится артисту примерно в 200 000 рублей. Всего на образование своих детей Киркоров тратит каждый месяц до 500 000 рублей. Однако знаменитый отец не считается с цифрами, если дело касается будущего его любимых сына и дочери.