АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми врезался в стену

Автобус, в котором ехало 17 детей и 15 взрослых людей, врезался в подпорную стену. Данное ДТП произошло 22 ноября во Владивостоке вблизи остановки «Фуникулер».

Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми врезался в стену


Представители пресс-службы главного управления МЧС РФ по Приморскому краю завили, что 32 пассажира не могли самостоятельно покинуть салон автобуса, так как пассажирские двери в результате ДТП оказались заблокированы. В ведомстве рассказали, что прибывшие на место происшествия спасатели, а также пожарные оказали пострадавшим своевременную помощь. Специалисты выдавили лобовое стекло транспортного средства. Затем по приставленной лестнице они эвакуировали детей, а также взрослых из автобуса. В пресс-службе уточняется, что в данной операции было задействовано всего семнадцать человек личного состава, а также пять единиц специальной техники. В ГУ МЧС отметили, что потом спасатели доставили пассажиров до места назначения.

Новостной портал «Dni24» ранее сообщал, что грузовой автомобиль "КамАЗ" на автотрассе Алтайского края столкнулся с микроавтобусом марки Hyundai.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Метеорит мог уничтожить древнюю ближневосточную
Филипп Киркоров тратит по 500 000 рублей в месяц
SpaceX готовится к первому контакту с пришельцами
Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми
Сергей Шнуров поделился с журналистами
Посты Анны Семенович в Instagram в последнее
Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую
Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на
Экс-маркетолог компании Apple сказал, чего не
Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы
Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на
Huawei представила смартфон Honor 10 Lite
В Сети появились новые снимки смартфона Samsung
Мультимедийная система Яндекс.Авто научилась
В России начались продажи телефона для пожилых
Mitsubishi представила обновленную версию
В России разрабатывается электрический спорткар
Новый универсал Ford Focus стал внедорожником
Полина Гагарина порадовала поклонников стильным
Валерия посетила Большой театр с Пригожиным и
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида
Ксения Собчак со звездами посетила премьеру
Ученые: Солнцезащитные крема были признаны
Роза Сябитова боится, что ее сын начнет
Ани Лорак предстала перед поклонниками в
Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на
Валерия показала фанатам в Instagram
Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными
Станислав Ярушин представил новую композицию "С
Елена Захарова появилась на премьере фильма
Просмотреть все новости