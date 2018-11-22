Во Владивостоке пассажирский автобус с 17 детьми врезался в стену
Автобус, в котором ехало 17 детей и 15 взрослых людей, врезался в подпорную стену. Данное ДТП произошло 22 ноября во Владивостоке вблизи остановки «Фуникулер».
Представители пресс-службы главного управления МЧС РФ по Приморскому краю завили, что 32 пассажира не могли самостоятельно покинуть салон автобуса, так как пассажирские двери в результате ДТП оказались заблокированы. В ведомстве рассказали, что прибывшие на место происшествия спасатели, а также пожарные оказали пострадавшим своевременную помощь. Специалисты выдавили лобовое стекло транспортного средства. Затем по приставленной лестнице они эвакуировали детей, а также взрослых из автобуса. В пресс-службе уточняется, что в данной операции было задействовано всего семнадцать человек личного состава, а также пять единиц специальной техники. В ГУ МЧС отметили, что потом спасатели доставили пассажиров до места назначения.
Новостной портал «Dni24» ранее сообщал, что грузовой автомобиль "КамАЗ" на автотрассе Алтайского края столкнулся с микроавтобусом марки Hyundai.
Представители пресс-службы главного управления МЧС РФ по Приморскому краю завили, что 32 пассажира не могли самостоятельно покинуть салон автобуса, так как пассажирские двери в результате ДТП оказались заблокированы. В ведомстве рассказали, что прибывшие на место происшествия спасатели, а также пожарные оказали пострадавшим своевременную помощь. Специалисты выдавили лобовое стекло транспортного средства. Затем по приставленной лестнице они эвакуировали детей, а также взрослых из автобуса. В пресс-службе уточняется, что в данной операции было задействовано всего семнадцать человек личного состава, а также пять единиц специальной техники. В ГУ МЧС отметили, что потом спасатели доставили пассажиров до места назначения.
Новостной портал «Dni24» ранее сообщал, что грузовой автомобиль "КамАЗ" на автотрассе Алтайского края столкнулся с микроавтобусом марки Hyundai.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:26