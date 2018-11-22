Посты Анны Семенович в Instagram в последнее переполнены бюстом





В последнее время практически все посты Анны имеют сексуальный контекст, а на фото так или иначе фигурирует полуобнаженная грудь.Это объясняется тем, что Семенович всегда привлекала внимание не столько вокальным или музыкальным талантом, сколько прелестями, подаренными природой.Пользователи шутят сегодня, что на своей груди Анна Семенович пытается удержать остатки славы, которых осталось не так много.Но основная проблема в том, что Семенович и не пытается исправить ситуацию и постит в Instagram образы, главным героем которых является – грудь певицы и воспринимают ее не иначе, как «большегрудую из «Блестящих».