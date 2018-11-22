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Посты Анны Семенович в Instagram в последнее переполнены бюстом

Слава бывших участниц группы «Блестящие» постепенно уходит, а потому многие из них пытаются удержать популярность любыми способами, например, Анна Семенович популяризирует в своем Instagram пышный бюст.

В последнее время практически все посты Анны имеют сексуальный контекст, а на фото так или иначе фигурирует полуобнаженная грудь.

Посты Анны Семенович в Instagram в последнее переполнены бюстом

Это объясняется тем, что Семенович всегда привлекала внимание не столько вокальным или музыкальным талантом, сколько прелестями, подаренными природой.

Пользователи шутят сегодня, что на своей груди Анна Семенович пытается удержать остатки славы, которых осталось не так много.

Посты Анны Семенович в Instagram в последнее переполнены бюстом

Но основная проблема в том, что Семенович и не пытается исправить ситуацию и постит в Instagram образы, главным героем которых является – грудь певицы и воспринимают ее не иначе, как «большегрудую из «Блестящих».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16

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