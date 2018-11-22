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Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на грубость ведущих

Уже давно отмечается, что ведущие скандального телепроекта "Дом-2" порой ведут себя слишком авторитарно.

Довольно часто они перебарщивают с критикой участников, которые провинились в той или иной степени. Часто случается так, что даже невинных "домовцев" втаптывают в грязь, но за действительно мерзкие поступки пытаются всячески оправдать.

Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на грубость ведущих

Вот и Саша Черно, которая довольно часто испытывает на себе их негатив, решила высказать наболевшее насчёт такого поведения ведущих.

Девушка Иосифа Оганесяна уверена, что в последнее время ведущие просто переходят все грани. Черно заявила, что в случае, когда зазвездившиеся ведущие переходят на личности, то любой участник имеет полное моральное право ответить им оскорблениями, невзирая на субординацию.

Звезда Дома-2 Александра Черно ответит на грубость ведущих

В погоне за дешёвой славой и рейтингами, участников телепроекта "Дом-2" совсем перестали считать за людей и войну против себя ведущие накликали сами, убеждена Александра.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

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