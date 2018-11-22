Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП
Бывшая участница одиозного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Жарикова после той жуткой аварии продает машину.
Мы уже сообщали, что примерно месяц назад Оля на своём Audi A4 попала в ДТП.
Она сама писала, что не успела затормозить и сзади протаранила попутный автомобиль, в котором ехала целая семья. Жарикова тогда рассказала, что было много крови и дыма и, когда ей сказали, что во втором автомобиле находилась семья, то ей стало ещё хуже.
Она благодарит бога, что в том ДТП никто не получил серьезных травм, все отделались царапинами и ушибами.
И вот в Instagram девушка теперь рассказывает, что решила продать свою иномарку. Надо напомнить, что этот Audi звезда реалити-шоу купила в кредит.
Кстати, часть этого кредита ей помог погасить тогдашний бойфренд Саша Гобозов. Однако денег на восстановление машины уже нет, а кредит приходится выплачивать далее, поэтому она решила продать авто.
Отметим, что за битый Audi A4 2010 года выпуска Ольга просит 400 тыс. рублей.
Мы уже сообщали, что примерно месяц назад Оля на своём Audi A4 попала в ДТП.
Она сама писала, что не успела затормозить и сзади протаранила попутный автомобиль, в котором ехала целая семья. Жарикова тогда рассказала, что было много крови и дыма и, когда ей сказали, что во втором автомобиле находилась семья, то ей стало ещё хуже.
Она благодарит бога, что в том ДТП никто не получил серьезных травм, все отделались царапинами и ушибами.
И вот в Instagram девушка теперь рассказывает, что решила продать свою иномарку. Надо напомнить, что этот Audi звезда реалити-шоу купила в кредит.
Кстати, часть этого кредита ей помог погасить тогдашний бойфренд Саша Гобозов. Однако денег на восстановление машины уже нет, а кредит приходится выплачивать далее, поэтому она решила продать авто.
Отметим, что за битый Audi A4 2010 года выпуска Ольга просит 400 тыс. рублей.