Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП

Мы уже сообщали, что примерно месяц назад Оля на своём Audi A4 попала в ДТП.Она сама писала, что не успела затормозить и сзади протаранила попутный автомобиль, в котором ехала целая семья. Жарикова тогда рассказала, что было много крови и дыма и, когда ей сказали, что во втором автомобиле находилась семья, то ей стало ещё хуже.Она благодарит бога, что в том ДТП никто не получил серьезных травм, все отделались царапинами и ушибами.И вот в Instagram девушка теперь рассказывает, что решила продать свою иномарку. Надо напомнить, что этот Audi звезда реалити-шоу купила в кредит.Кстати, часть этого кредита ей помог погасить тогдашний бойфренд Саша Гобозов. Однако денег на восстановление машины уже нет, а кредит приходится выплачивать далее, поэтому она решила продать авто.Отметим, что за битый Audi A4 2010 года выпуска Ольга просит 400 тыс. рублей.