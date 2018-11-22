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Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП

Бывшая участница одиозного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Жарикова после той жуткой аварии продает машину.

Мы уже сообщали, что примерно месяц назад Оля на своём Audi A4 попала в ДТП.

Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП

Она сама писала, что не успела затормозить и сзади протаранила попутный автомобиль, в котором ехала целая семья. Жарикова тогда рассказала, что было много крови и дыма и, когда ей сказали, что во втором автомобиле находилась семья, то ей стало ещё хуже.

Она благодарит бога, что в том ДТП никто не получил серьезных травм, все отделались царапинами и ушибами.

Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП

И вот в Instagram девушка теперь рассказывает, что решила продать свою иномарку. Надо напомнить, что этот Audi звезда реалити-шоу купила в кредит.

Кстати, часть этого кредита ей помог погасить тогдашний бойфренд Саша Гобозов. Однако денег на восстановление машины уже нет, а кредит приходится выплачивать далее, поэтому она решила продать авто.

Звезда Дома-2 Ольга Жарикова продает разбитую Audi A4 после ДТП

Отметим, что за битый Audi A4 2010 года выпуска Ольга просит 400 тыс. рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:10

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