Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы

"Надеюсь, что помимо съёмок удастся всё же немного отдохнуть, ну или хотя бы поспать", - сообщает Ольга своим подписчикам.

Ольга Бузова покинула холодную Москву и улетела к теплому Индийскому океану.Сначала девушка у себя в Instagram задавалась вопросом, а куда же деть своих собачек на время отсутствия, и многочисленные поклонники сломали голову, куда же и с кем полетит их предмет обожания.Многие сразу подумали, что артистка решила ещё один шанс Денису Лебедеву и отправится с ним в Тайланд. Но позже Бузова выложила пост в микроблоге, где сообщила, что прилетела на сейшельскую площадку "Дома-2".Также девушка отмечает, что перелет был тяжелый, она не выспалась и ходит буквально "варёная".Многие пожелали, чтобы Бузова как следует отдохнула и восстановила силы, чтобы радовать их опять своим творчеством.