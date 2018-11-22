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Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы

Итак, концерт в Крокус Сити Холл состоялся, теперь можно отдохнуть и дать волю маленьким слабостям.

Ольга Бузова покинула холодную Москву и улетела к теплому Индийскому океану.

Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы

Сначала девушка у себя в Instagram задавалась вопросом, а куда же деть своих собачек на время отсутствия, и многочисленные поклонники сломали голову, куда же и с кем полетит их предмет обожания.

Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы

Многие сразу подумали, что артистка решила ещё один шанс Денису Лебедеву и отправится с ним в Тайланд. Но позже Бузова выложила пост в микроблоге, где сообщила, что прилетела на сейшельскую площадку "Дома-2".

Также девушка отмечает, что перелет был тяжелый, она не выспалась и ходит буквально "варёная".

Ольга Бузова из холодной Москвы улетела на Сейшелы

"Надеюсь, что помимо съёмок удастся всё же немного отдохнуть, ну или хотя бы поспать", - сообщает Ольга своим подписчикам.

Многие пожелали, чтобы Бузова как следует отдохнула и восстановила силы, чтобы радовать их опять своим творчеством.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:42

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