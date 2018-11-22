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Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на 150 миллионов лет раньше

Канадские ученые после исследования залежей кобальта в Конго сделали новое открытие. Они выяснили, что они образовались на 150 миллионов лет раньше, чем считалось до сего времени.
Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на 150 миллионов лет раньше

Металл является важным компонентом для создания литий-ионных батарей, использующихся в различных технологиях, а также он играет важную роль в борьбе с изменениями климата. Благодаря системе датирования рения-осмия экспертам удалось вычислить точный возраст минерализации элемента.

Ученые смогут использовать полученную информацию для открытия новых залежей и изучения известных месторождений в мире. Запад нуждается в таких запасах, но при этом может эксплуатировать население бедных стран, так что благодаря открытию можно изменить такую тенденцию.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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