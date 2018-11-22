Ученые: Залежи кобальта в Конго образовались на 150 миллионов лет раньше





Металл является важным компонентом для создания литий-ионных батарей, использующихся в различных технологиях, а также он играет важную роль в борьбе с изменениями климата. Благодаря системе датирования рения-осмия экспертам удалось вычислить точный возраст минерализации элемента.Ученые смогут использовать полученную информацию для открытия новых залежей и изучения известных месторождений в мире. Запад нуждается в таких запасах, но при этом может эксплуатировать население бедных стран, так что благодаря открытию можно изменить такую тенденцию.