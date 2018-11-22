Huawei представила смартфон Honor 10 Lite





Гаджет выйдет в четырех цветах: белом, черном, красном и градиентном. Диагональ Full HD+ дисплея составляет 6,21 дюйма и разрешение 2340х1080 пикселей. Соотношение сторон составляет 19,5:9. В верхней части экрана расположен каплевидный вырез, где установлена 24-мегапиксельная камера для селфи с максимальной диафрагмой f/2,0. Смартфон работает на базе процессора Kirin 710, в котором объединены восемь вычислительных ядер — по четыре ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и квартет ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4. Емкость оперативной памяти составляет 4 и 6 гигабайт, постоянной — 64 и 128 гигабайт. Также есть слот для карт памяти.На задней панели размещен дактилоскопический сканер. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч. Устройство работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Стоимость Honor 10 Lite составит 200 долларов.