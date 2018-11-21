Ксения Собчак со звездами посетила премьеру фильма «Дом, который построил Джек»
В кинотеатре «Иллюзион» накануне при поддержке модного журнала GQ прошла премьера киноленты Ларса фон Триера под названием «Дом, который построил Джек».
Фильм рассказывает 5 историй из жизни жестокого маньяка, серийного убийцы, которого зовут Джек. В главных ролях снимались Ума Турман, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон и другие голливудские звёзды. У нас в стране в прокат фильм выходит 6 декабря.
На столичной премьере кинокартину представляла соавтор сценария Йенли Халлунд вместе с продюсером картины Леонидом Огаревым. Гостями светского мероприятия стали Леонид Парфёнов, Илья Бачурин, Евгений Морозов, Маша Андреева, Маруся Зыкова и многие другие.
37-летняя светская львица и журналист Ксения Собчак пришла на мероприятии в красивой серой брючной "тройке". Образ жены Максима Виторгана дополняли колье, туфли-лодочки и модная сумка. В макияже Собчак сделала акцент главным образом на губы.
48-летняя ведущая Марианна Максимовская похвасталась брюками в клетку, чёрным жакетом и белой блузкой.
38-летняя актриса Равшана Куркова шикарно выглядела в темно-зеленом платье с аппликацией на груди.
50-летняя Алика Смехова на премьеру пришла в простом, но стильном образе: в клетчатом жакете и джинсах. Образ дополнила объёмная сумка.
Фильм рассказывает 5 историй из жизни жестокого маньяка, серийного убийцы, которого зовут Джек. В главных ролях снимались Ума Турман, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон и другие голливудские звёзды. У нас в стране в прокат фильм выходит 6 декабря.
На столичной премьере кинокартину представляла соавтор сценария Йенли Халлунд вместе с продюсером картины Леонидом Огаревым. Гостями светского мероприятия стали Леонид Парфёнов, Илья Бачурин, Евгений Морозов, Маша Андреева, Маруся Зыкова и многие другие.
37-летняя светская львица и журналист Ксения Собчак пришла на мероприятии в красивой серой брючной "тройке". Образ жены Максима Виторгана дополняли колье, туфли-лодочки и модная сумка. В макияже Собчак сделала акцент главным образом на губы.
48-летняя ведущая Марианна Максимовская похвасталась брюками в клетку, чёрным жакетом и белой блузкой.
38-летняя актриса Равшана Куркова шикарно выглядела в темно-зеленом платье с аппликацией на груди.
50-летняя Алика Смехова на премьеру пришла в простом, но стильном образе: в клетчатом жакете и джинсах. Образ дополнила объёмная сумка.