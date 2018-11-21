Полина Гагарина порадовал поклонников стильным нарядом на фото в Instagram





Исполнительница стояла возле белой стены в черной блузке с открытыми плечами, дополнив образ коричневыми шортами, колготками и ботинками на каблуках. Снимок был сделан так, чтобы подписчики оценили длинные ноги Полины Гагариной, но они также обратили внимание на стройную фигуру кумира.Фанаты были в восторге от внешнего вида артистки, назвав ее огнем и самой прекрасной особой. Некоторые лица стали интересоваться ростом звезды, отметив, что сюжет получился удачным, и многое зависело от профессионализма фотографа.