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Полина Гагарина порадовал поклонников стильным нарядом на фото в Instagram

Поклонники Полины Гагариной были обрадованы, заметив новое фото в Instagram. Певица позировала на нем в стильном наряде, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Полина Гагарина порадовал поклонников стильным нарядом на фото в Instagram

Исполнительница стояла возле белой стены в черной блузке с открытыми плечами, дополнив образ коричневыми шортами, колготками и ботинками на каблуках. Снимок был сделан так, чтобы подписчики оценили длинные ноги Полины Гагариной, но они также обратили внимание на стройную фигуру кумира.

Фанаты были в восторге от внешнего вида артистки, назвав ее огнем и самой прекрасной особой. Некоторые лица стали интересоваться ростом звезды, отметив, что сюжет получился удачным, и многое зависело от профессионализма фотографа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00

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