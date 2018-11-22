Mitsubishi представила обновленную версию минивэна Mitsubishi Delica
Компания Mitsubishi представила универсальный минивэн Delica нового поколения. Современную версию наделили пересмотренным внешним дизайном, а также интерьером. При этом в техническом плане компания почти ничего не поменяла.
Авто выполнено в фирменном новом стиле, отличающимся X-образным оформлением в передней части. Транспортное средство сохранило многоуровневую оптику. Задние фонари в данном случае стали крупнее. Их «подрезали», а также заменили наполнение. В профиле просматривается единственное отличие от предшественника. Речь идёт о колесных дисках. Покупатель сможет выбрать между стандартным исполнением, а также версией Urban Gear, отличающейся пересмотренной радиаторной решеткой. Салон оснащается крупным сенсорным экраном центральной панели. В базовой версии в качестве обивки применяется ткань и пластик. При этом в топовой версии используется кожа, а также дерево. Новинка в подкапотном пространстве размещает 2,2-литровый дизельный турбомотор на 145 лошадиных сил.
Новостным изданием «Dni24» ранее передавалось, что пикап RAM 1500 получил для комфортабельной езды зимой версию North Edition.
Авто выполнено в фирменном новом стиле, отличающимся X-образным оформлением в передней части. Транспортное средство сохранило многоуровневую оптику. Задние фонари в данном случае стали крупнее. Их «подрезали», а также заменили наполнение. В профиле просматривается единственное отличие от предшественника. Речь идёт о колесных дисках. Покупатель сможет выбрать между стандартным исполнением, а также версией Urban Gear, отличающейся пересмотренной радиаторной решеткой. Салон оснащается крупным сенсорным экраном центральной панели. В базовой версии в качестве обивки применяется ткань и пластик. При этом в топовой версии используется кожа, а также дерево. Новинка в подкапотном пространстве размещает 2,2-литровый дизельный турбомотор на 145 лошадиных сил.
Новостным изданием «Dni24» ранее передавалось, что пикап RAM 1500 получил для комфортабельной езды зимой версию North Edition.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00