АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.15 USD 65.95
Курс валют на 22.11.2018

Mitsubishi представила обновленную версию минивэна Mitsubishi Delica

Компания Mitsubishi представила универсальный минивэн Delica нового поколения. Современную версию наделили пересмотренным внешним дизайном, а также интерьером. При этом в техническом плане компания почти ничего не поменяла.

Mitsubishi представила обновленную версию минивэна Mitsubishi Delica


Авто выполнено в фирменном новом стиле, отличающимся X-образным оформлением в передней части. Транспортное средство сохранило многоуровневую оптику. Задние фонари в данном случае стали крупнее. Их «подрезали», а также заменили наполнение. В профиле просматривается единственное отличие от предшественника. Речь идёт о колесных дисках. Покупатель сможет выбрать между стандартным исполнением, а также версией Urban Gear, отличающейся пересмотренной радиаторной решеткой. Салон оснащается крупным сенсорным экраном центральной панели. В базовой версии в качестве обивки применяется ткань и пластик. При этом в топовой версии используется кожа, а также дерево. Новинка в подкапотном пространстве размещает 2,2-литровый дизельный турбомотор на 145 лошадиных сил.

Новостным изданием «Dni24» ранее передавалось, что пикап RAM 1500 получил для комфортабельной езды зимой версию North Edition.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mitsubishi представила обновленную версию
В России разрабатывается электрический спорткар
Новый универсал Ford Focus стал внедорожником
Полина Гагарина порадовал поклонников стильным
Валерия посетила Большой театр с Пригожиным и
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида
Ксения Собчак со звездами посетила премьеру
Ученые: Солнцезащитные крема были признаны
Роза Сябитова боится, что ее сын начнет
Ани Лорак предстала перед поклонниками в
Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на
Валерия показала фанатам в Instagram
Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными
Станислав Ярушин представил новую композицию "С
Елена Захарова появилась на премьере фильма
Инженеры MIT испытали модель самолета, который
Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри
Певец Дима Билан нарядил елку в ноябре
Эксперты назвали лучшие ноутбуки 2018 года на
Влад Топалов и Регина Тодоренко официально
Учёные объяснили отращивание пенисов самками
Андрей Малахов пригласил в студию "Прямого
Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков,
Смарт-часы Samsung Gear S3 больше не будут терять
Найден затонувший 90 лет назад "проклятый"
Дом мод Dolce & Gabbana из-за скандала отменил
ADATA Technology выпустила клавиатуру и мышь для
Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию
Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию
Скончавшаяся в Воронеже пенсионерка умерла бы
Просмотреть все новости