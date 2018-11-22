В России начались продажи телефона для пожилых людей от Panasonic
Разработчики компании Panasonic начали в России продажи кнопочного телефона KX-TU150 для пожилых людей. «Бабушкофон» совместим со слуховыми аппаратами и имеет клавиатуру с большими кнопками и контрастным шрифтом, для комфортного использования пожилыми пользователями.
На задней панели под камерой расположена SOS-кнопка, благодаря которой можно срочно связаться с родственниками или экстренными службами с использованием громкой связи. После нажатия на кнопку телефон автоматически звонит по очереди на пять заранее введенных в память номеров. Разработчики отмечают, что Panasonic KX-TU150 совместим со слуховыми устройствами и пользователю не придется слышать посторонние слухи. В верхней части телефона расположен светодиодный фонарик.
Кроме того, устройство имеет камеру разрешением 0,3 мегапикселя, медиаплеер, FM-радио, поддерживает технологию Bluetooth и слот для карт памяти. Стоимость телефона составляет 2990 рублей. Аппарат доступен с черным, красным и синим цветом корпуса.
На задней панели под камерой расположена SOS-кнопка, благодаря которой можно срочно связаться с родственниками или экстренными службами с использованием громкой связи. После нажатия на кнопку телефон автоматически звонит по очереди на пять заранее введенных в память номеров. Разработчики отмечают, что Panasonic KX-TU150 совместим со слуховыми устройствами и пользователю не придется слышать посторонние слухи. В верхней части телефона расположен светодиодный фонарик.
Кроме того, устройство имеет камеру разрешением 0,3 мегапикселя, медиаплеер, FM-радио, поддерживает технологию Bluetooth и слот для карт памяти. Стоимость телефона составляет 2990 рублей. Аппарат доступен с черным, красным и синим цветом корпуса.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00