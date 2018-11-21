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Валерия посетила Большой театр с Пригожиным и Николаевым

На своей странице в Instagram певица Валерия опубликовала снимок с супругом Иосифом Пригожиным и Игорем Николаевым. Звездная компания посетила Большой театр, где посмотрела оперу Петра Чайковского «Пиковая дама», главную роль в которой сыграл супруг оперной дивы  Анны Нетребко — Юсиф Эйвазов.
Валерия посетила Большой театр с Пригожиным и Николаевым


Кроме Пригожина и Николаева, на снимке также присутствуют актриса Екатерина Новикова и писатель Дмитрий Полетаев. Вся компания на фотографии собралась, чтобы зафиксировать событие с Юсифом Эйвазовым. В комментарии к фото Валерия призналась, что оказалась под большим впечатлением от посещения театра. По окончанию оперы компания еще долго обсуждала постановку. Также она задала вопрос подписчикам, какая именно игра сгубила Германа. Именно этот факт Валерия узнала в тот вечер. В комментариях пользователи принялись писать свои варианты и многие из них оказались неправильными. Лишь некоторые знатоки произведения Пушкина указали, что это игра штосс. Отметим, что также она едва не погубила Эраста Фандорина в произведении Бориса Акунина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

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