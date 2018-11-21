АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида Кире Майер

Пресненский районный суд Москвы отменил приговор бывшей девушке певца Егора Крида Кире Майер. Модель осудили за нападение на полицейского, остановившего ее без прав, к полуторам годам лишения свободы.
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида Кире Майер


Служители Фемиды нашли нарушения уголовно-процессуального кодекса, которые были допущены при вынесении приговора судом первой инстанции. Теперь судьи должны еще раз рассмотреть дело Киры Майер. На свободу ее пока не отпустят, однако ее адвокат настаивает на изменении меры пресечения — вплоть до условного наказания.

Кира Майер прославилась своими горячими фотографиями в Instagram. Пользователи Сети отмечают, что после пребывания в заключении ее внешность уже не будет столь же привлекательной как раньше. В сентябре текущего года Майер попала в тюремную больницу, поскольку в СИЗО ее облили кипятком сокамерницы. В результате лицо модели сильно пострадало.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида
Ксения Собчак со звездами посетила премьеру
Ученые: Солнцезащитные крема были признаны
Роза Сябитова боится, что ее сын начнет
Ани Лорак предстала перед поклонниками в
Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на
Валерия показала фанатам в Instagram
Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными
Станислав Ярушин представил новую композицию "С
Елена Захарова появилась на премьере фильма
Инженеры MIT испытали модель самолета, который
Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри
Певец Дима Билан нарядил елку в ноябре
Эксперты назвали лучшие ноутбуки 2018 года на
Влад Топалов и Регина Тодоренко официально
Учёные объяснили отращивание пенисов самками
Андрей Малахов пригласил в студию "Прямого
Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков,
Смарт-часы Samsung Gear S3 больше не будут терять
Найден затонувший 90 лет назад "проклятый"
Дом мод Dolce & Gabbana из-за скандала отменил
ADATA Technology выпустила клавиатуру и мышь для
Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию
Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию
Скончавшаяся в Воронеже пенсионерка умерла бы
Алена Водонаева рассказала, что на «Доме-2»
Мария Кожевникова показала поклонникам в
Андрей Мерзликин не может смириться со смертью
Cooler Master выпустила коврик для мышки с мягкой
Николай Валуев выяснил причину своего огромного
Просмотреть все новости