Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида Кире Майер





Служители Фемиды нашли нарушения уголовно-процессуального кодекса, которые были допущены при вынесении приговора судом первой инстанции. Теперь судьи должны еще раз рассмотреть дело Киры Майер. На свободу ее пока не отпустят, однако ее адвокат настаивает на изменении меры пресечения — вплоть до условного наказания.Кира Майер прославилась своими горячими фотографиями в Instagram. Пользователи Сети отмечают, что после пребывания в заключении ее внешность уже не будет столь же привлекательной как раньше. В сентябре текущего года Майер попала в тюремную больницу, поскольку в СИЗО ее облили кипятком сокамерницы. В результате лицо модели сильно пострадало.