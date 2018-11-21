Ученые: Солнцезащитные крема были признаны безопасными для здоровья человека





Раньше эксперты заметили, что кожа животных поглощает наночастицы оксида цинка, когда проводили лабораторные опыты. Тогда они предположили, что негативные вещества смогут повредить ДНК, после чего решили проверить данную теорию, пригласив 5 добровольцев.Участники в возрасте 20-30 лет наносили крем на кожу каждый час в течение шести часов на протяжении недели. Оказалось, что частицы цинка остаются в поверхностном слое коже, не вызывая ее повреждения. Специалисты считают, что их открытие повысит доверие потребителей, а также сохранит их организм от онкологии.