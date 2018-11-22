В России разрабатывается электрический спорткар под стиль Ford Mustang
В России разрабатывается электрический спорткар под стиль Ford Mustang. Производитель отмечает, что батарея позволит передвигаться транспортному средству до 150 км без подзарядки.
Российской компанией «КБ Архипов» разрабатывается электрический спорткар, выполненный в дизайне классической версии Ford Mustang. Между тем заказчиком этого проекта является компания Aviar Motors. Стоимость новой версии составляет 440 000 евро. Транспортное средство получит название R67. Внутренняя, а также внешняя отделка версии напоминает авто Ford Mustang Fastback 1967. По словам производителя, главная идея проекта в данном случае состоит в том, чтобы произвести и выпустить первыми на авторынок электрические транспортные средства под стиль американских масл-каров. Разработчики отмечают, что под капотом спорткара будет размещаться электрическая батарея, за счёт которой авто без подзарядки сможет преодолевать до 150 километров.
Раньше новостной портал «Dni24» сообщал, что американскими производителями была представлена вседорожная версия универсала Ford Focus и хэтчбека Focus Active нового поколения.
Российской компанией «КБ Архипов» разрабатывается электрический спорткар, выполненный в дизайне классической версии Ford Mustang. Между тем заказчиком этого проекта является компания Aviar Motors. Стоимость новой версии составляет 440 000 евро. Транспортное средство получит название R67. Внутренняя, а также внешняя отделка версии напоминает авто Ford Mustang Fastback 1967. По словам производителя, главная идея проекта в данном случае состоит в том, чтобы произвести и выпустить первыми на авторынок электрические транспортные средства под стиль американских масл-каров. Разработчики отмечают, что под капотом спорткара будет размещаться электрическая батарея, за счёт которой авто без подзарядки сможет преодолевать до 150 километров.
Раньше новостной портал «Dni24» сообщал, что американскими производителями была представлена вседорожная версия универсала Ford Focus и хэтчбека Focus Active нового поколения.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00