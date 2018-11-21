Роза Сябитова боится, что ее сын начнет засматриваться на молодую прислугу в новом коттедже
Телеведущая Роза Сябитова недавно переехала в новый коттедж в Подмосковье. Телезвезда опасается, что ее сын начнет засматриваться на молодую прислугу.
Сябитова рассказала журналистам, что уже ждет не дождется, когда ее дети Денис и Ксения заведут себе семьи. Она призналась, что очень хочет понянчить внуков, а избранницей ее сына непременно должна стать обеспеченная девушка.
На данный момент телеведущая ищет прислугу в большой дом, но подобрать подходящую кандидатуру не так уж просто — многие гнут такие цены, что им хочется дать от ворот поворот. Также она не хочет брать на работу молодых девушек. Сябитова опасается, что Денис станет заглядываться на одну из них, и в последствии возьмет эту особу себе в жены.
Трехкомнатная квартира Сябитовой после переезда досталась ее дочери. Телевизионная сваха попросила Ксению оставить одну комнату ей, чтобы она там оставалась во время съемок «Давай поженимся!».
Сябитова рассказала журналистам, что уже ждет не дождется, когда ее дети Денис и Ксения заведут себе семьи. Она призналась, что очень хочет понянчить внуков, а избранницей ее сына непременно должна стать обеспеченная девушка.
На данный момент телеведущая ищет прислугу в большой дом, но подобрать подходящую кандидатуру не так уж просто — многие гнут такие цены, что им хочется дать от ворот поворот. Также она не хочет брать на работу молодых девушек. Сябитова опасается, что Денис станет заглядываться на одну из них, и в последствии возьмет эту особу себе в жены.
Трехкомнатная квартира Сябитовой после переезда досталась ее дочери. Телевизионная сваха попросила Ксению оставить одну комнату ей, чтобы она там оставалась во время съемок «Давай поженимся!».