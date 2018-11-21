Роза Сябитова боится, что ее сын начнет засматриваться на молодую прислугу в новом коттедже





Сябитова рассказала журналистам, что уже ждет не дождется, когда ее дети Денис и Ксения заведут себе семьи. Она призналась, что очень хочет понянчить внуков, а избранницей ее сына непременно должна стать обеспеченная девушка.На данный момент телеведущая ищет прислугу в большой дом, но подобрать подходящую кандидатуру не так уж просто — многие гнут такие цены, что им хочется дать от ворот поворот. Также она не хочет брать на работу молодых девушек. Сябитова опасается, что Денис станет заглядываться на одну из них, и в последствии возьмет эту особу себе в жены.Трехкомнатная квартира Сябитовой после переезда досталась ее дочери. Телевизионная сваха попросила Ксению оставить одну комнату ей, чтобы она там оставалась во время съемок «Давай поженимся!».