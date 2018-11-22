Новый универсал Ford Focus стал внедорожником
Американские производители представили вседорожную версию универсала Ford Focus, а также хэтчбека Focus Active новой генерации. Авто с завышенным клиренсом получили перенастроенную подвеску, большие колеса, пластиковую кузовную защиту.
Вседорожные версии Ford Focus Active Wagon, а также Focus Active доступны по предзаказу на территории Европы. Выпуск транспортных средств организовали на немецком заводе в Саарлуи. Новинки от Ford наделили новыми стабилизаторами, а также амортизаторами. Для автомобилей также предусмотрены новые режимы езды, а именно Trail и Slippery. Они предусмотрены для бездорожья. Универсал, а также хэтчбек построили на новой современной модульной платформе C2, которую разработали специалисты европейского подразделения американской марки.
Силовая линейка новинок включает бензиновую «тройку» 1.0 EcoBoost тягой на 85/100/125 лошадиных сил. Для автомобилей также доступны 4-цилиндровые 1.5-литровые силовые агрегаты на 150 и 185 лошадиных сил. В «топовом» агрегате можно в случае необходимости отключать для экономии топлива один цилиндр.
Новостное издание «Dni24» ранее передавало, что в базу Росстандарта зарегистрировали обновленную модификацию спорткара Chevrolet Camaro. Из этого следует, что авто появится в России.
Вседорожные версии Ford Focus Active Wagon, а также Focus Active доступны по предзаказу на территории Европы. Выпуск транспортных средств организовали на немецком заводе в Саарлуи. Новинки от Ford наделили новыми стабилизаторами, а также амортизаторами. Для автомобилей также предусмотрены новые режимы езды, а именно Trail и Slippery. Они предусмотрены для бездорожья. Универсал, а также хэтчбек построили на новой современной модульной платформе C2, которую разработали специалисты европейского подразделения американской марки.
Силовая линейка новинок включает бензиновую «тройку» 1.0 EcoBoost тягой на 85/100/125 лошадиных сил. Для автомобилей также доступны 4-цилиндровые 1.5-литровые силовые агрегаты на 150 и 185 лошадиных сил. В «топовом» агрегате можно в случае необходимости отключать для экономии топлива один цилиндр.
Новостное издание «Dni24» ранее передавало, что в базу Росстандарта зарегистрировали обновленную модификацию спорткара Chevrolet Camaro. Из этого следует, что авто появится в России.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00