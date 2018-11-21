Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на фото в Instagram

На фотографии Пегова изображена в очень болезненном виде и похожа на ведьму из фильма ужасов. «Когда я стану старенькой, когда я стану лысой, я буду замечательной трагической актрисой», - отметила в описании к фотографии Ирина Пегова. В комментариях подписчики отметили удачную работу гримера. Они указали, что с ее образом работал профессионал своего дела и преобразил актрису до неузнаваемости. «Ирина, Вам любая роль подходит. Вы великолепны! Но скажу сразу - Вас и не признала. Отличная работа гримеров», «На Хэллоуин макияж самое оно», «Никакой грим не скроет Ваше обаяние и красоту» - писали в комментариях пользователи. За 4 часа с момента публикации снимок набрал более 3 тысяч отметок «Нравится» и более 100 комментариев.