АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на фото в Instagram

На своей странице в Instagram актриса Ирина Пегова опубликовала снимок в ужасном образе. Поклонники не сразу узнали ее в гриме.

Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на фото в Instagram


На фотографии Пегова изображена в очень болезненном виде и похожа на ведьму из фильма ужасов. «Когда я стану старенькой, когда я стану лысой, я буду замечательной трагической актрисой», - отметила в описании к фотографии Ирина Пегова. В комментариях подписчики отметили удачную работу гримера. Они указали, что с ее образом работал профессионал своего дела и преобразил актрису до неузнаваемости. «Ирина, Вам любая роль подходит. Вы великолепны! Но скажу сразу - Вас и не признала. Отличная работа гримеров», «На Хэллоуин макияж самое оно», «Никакой грим не скроет Ваше обаяние и красоту» - писали в комментариях пользователи. За 4 часа с момента публикации снимок набрал более 3 тысяч отметок «Нравится» и более 100 комментариев.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суд отменил приговор бывшей девушке Егора Крида
Ксения Собчак со звездами посетила премьеру
Ученые: Солнцезащитные крема были признаны
Роза Сябитова боится, что ее сын начнет
Ани Лорак предстала перед поклонниками в
Поклонники не узнали Ирину Пегову в гриме на
Валерия показала фанатам в Instagram
Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными
Станислав Ярушин представил новую композицию "С
Елена Захарова появилась на премьере фильма
Инженеры MIT испытали модель самолета, который
Максим Галкин показал на видео игры Лизы и Гарри
Певец Дима Билан нарядил елку в ноябре
Эксперты назвали лучшие ноутбуки 2018 года на
Влад Топалов и Регина Тодоренко официально
Учёные объяснили отращивание пенисов самками
Андрей Малахов пригласил в студию "Прямого
Ксения Бородина сказала, что ненавидит мужиков,
Смарт-часы Samsung Gear S3 больше не будут терять
Найден затонувший 90 лет назад "проклятый"
Дом мод Dolce & Gabbana из-за скандала отменил
ADATA Technology выпустила клавиатуру и мышь для
Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию
Обновлённый Chevrolet Camaro приедет в Россию
Скончавшаяся в Воронеже пенсионерка умерла бы
Алена Водонаева рассказала, что на «Доме-2»
Мария Кожевникова показала поклонникам в
Андрей Мерзликин не может смириться со смертью
Cooler Master выпустила коврик для мышки с мягкой
Николай Валуев выяснил причину своего огромного
Просмотреть все новости