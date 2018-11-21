Дочь Хайди Клум наблюдает за «страстными свиданиями» матери с молодым бойфрендом
Хайди Клум берет на «страстные свидания» с молодым бойфрендом свою 14-летнюю дочь. Девочка совершенно комфортно чувствует себя на встречах популярной 45-летней модели с 29-летним певцом Томом Каулитцом.
В Сети опубликовали «шпионские» фотографии Хайди Клум, выходящей из магазина во время свидания с молодым возлюбленным. На появившихся снимках многочисленные поклонники заметили 14-летнюю дочь знаменитости. Американская модель берет на свидания с Томом Каутлицом старшую наследницу. Девочку абсолютно не смущает поведение матери, которая нежно целует молодого бойфренда. Она не скрывает от детей и других родственников свои отношения с артистом.
Совсем недавно Хайди Клум вместе с гитаристом группы Tokio Hotel отправилась на свидание в один из ресторанов в Западном Голливуде. Дочь звезды решила пойти вместе с парой и не смущалась, когда знаменитая мама целовала 29-летнего исполнителя. Не все фанаты после просмотра снимков положительно отреагировали на поведение модели. Некоторые посчитали, что она подает не совсем правильный пример своим детям.
В Сети опубликовали «шпионские» фотографии Хайди Клум, выходящей из магазина во время свидания с молодым возлюбленным. На появившихся снимках многочисленные поклонники заметили 14-летнюю дочь знаменитости. Американская модель берет на свидания с Томом Каутлицом старшую наследницу. Девочку абсолютно не смущает поведение матери, которая нежно целует молодого бойфренда. Она не скрывает от детей и других родственников свои отношения с артистом.
Совсем недавно Хайди Клум вместе с гитаристом группы Tokio Hotel отправилась на свидание в один из ресторанов в Западном Голливуде. Дочь звезды решила пойти вместе с парой и не смущалась, когда знаменитая мама целовала 29-летнего исполнителя. Не все фанаты после просмотра снимков положительно отреагировали на поведение модели. Некоторые посчитали, что она подает не совсем правильный пример своим детям.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:07