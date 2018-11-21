Валерия показала фанатам в Instagram инкрустированное стразами лицо
Валерия наглядно продемонстрировала фанатам в соцсети Instagram инкрустированное стразами лицо. Певица обнародовала фото, на котором она запечатлена с арт-макияжем, который на сегодняшний день соответствует всем тенденциям моды.
Нынче в косметике пользуются популярностью стразы, глиттеры и блестки. На днях Валерия приняла участие в эксперименте, позволив визажистам создать модный арт-макияж. Соответствующим снимком певица поделилась с поклонниками в соцсети. На фото видно, что открыты только голубые глаза артистки, а нос, щеки, рот, и очертание лица полностью покрыл узор из камней. Пост знаменитости в течение суток собрал свыше 25 тысяч одобрительных лайков и более 1,3 тысяч комментариев. Поклонники отметили очень креативный образ, однако, по их мнению, звезда и без него очень красивая женщина.
Издание «Dni24» сообщало, что Дарья Мельникова посетила благотворительное мероприятие, на котором продемонстрировала присутствующим большой живот.
Нынче в косметике пользуются популярностью стразы, глиттеры и блестки. На днях Валерия приняла участие в эксперименте, позволив визажистам создать модный арт-макияж. Соответствующим снимком певица поделилась с поклонниками в соцсети. На фото видно, что открыты только голубые глаза артистки, а нос, щеки, рот, и очертание лица полностью покрыл узор из камней. Пост знаменитости в течение суток собрал свыше 25 тысяч одобрительных лайков и более 1,3 тысяч комментариев. Поклонники отметили очень креативный образ, однако, по их мнению, звезда и без него очень красивая женщина.
Издание «Dni24» сообщало, что Дарья Мельникова посетила благотворительное мероприятие, на котором продемонстрировала присутствующим большой живот.