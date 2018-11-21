Елена Захарова появилась на премьере фильма “Последнее испытание” в эффектном наряде





Сюжет шедевра режиссера Алексея Петрухина перекликается с событиями на Дубровке, связанными с захватом заложников. Кроме артистки в нем главные роли сыграли Ирина Купченко, Ирина Алферова и Андрей Мерзликин, которые тоже вышли на сцену перед показом картины.Зрители сразу отметили, что только Елена Захарова выделялась на фоне своих коллег, надевших повседневные вещи. Знаменитость выбрала для мероприятия длинное платье с открытыми плечами, подчеркнувшее ее стройную фигуру, после чего сразу стала королевой этого вечера.