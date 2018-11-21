Елена Захарова появилась на премьере фильма “Последнее испытание” в эффектном наряде
Многие звезды пришли на премьеру фильма “Последнее испытание” в московский кинотеатр “Октябрь”, опубликовав фото в Instagram. Елена Захарова появилась на красной дорожке в эффектном наряде, вызвав восхищение у поклонников.
Сюжет шедевра режиссера Алексея Петрухина перекликается с событиями на Дубровке, связанными с захватом заложников. Кроме артистки в нем главные роли сыграли Ирина Купченко, Ирина Алферова и Андрей Мерзликин, которые тоже вышли на сцену перед показом картины.
Зрители сразу отметили, что только Елена Захарова выделялась на фоне своих коллег, надевших повседневные вещи. Знаменитость выбрала для мероприятия длинное платье с открытыми плечами, подчеркнувшее ее стройную фигуру, после чего сразу стала королевой этого вечера.
Сюжет шедевра режиссера Алексея Петрухина перекликается с событиями на Дубровке, связанными с захватом заложников. Кроме артистки в нем главные роли сыграли Ирина Купченко, Ирина Алферова и Андрей Мерзликин, которые тоже вышли на сцену перед показом картины.
Зрители сразу отметили, что только Елена Захарова выделялась на фоне своих коллег, надевших повседневные вещи. Знаменитость выбрала для мероприятия длинное платье с открытыми плечами, подчеркнувшее ее стройную фигуру, после чего сразу стала королевой этого вечера.