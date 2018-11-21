Певец Дима Билан нарядил елку в ноябре
Популярный певец Дима Билан решил создать себе новогоднее настроение. Артист еще в ноябре нарядил елку, которую поставил у себя в квартире.
Дима Билан решил, что если требует душа новогоднего настроения, то можно нарядить елку и в ноябре. Певец установил в своей квартире искусственную елку, которую особо наряжать не стал. Артист украсил новогоднее дерево двумя серебристыми шарами и гирляндой. Довольный вокалист сфотографировался возле своего творчества в джемпере и джинсах. Соответствующий снимок он обнародовал в своем аккаунте Instagram. Под публикацией Дима Билан оставил пост, в котором поздравил всех поклонников с наступающим Новым годом. Стоит отметить, что 36-летний певец недавно получил заслуженного артиста РФ. Артист поблагодарил фанатов за преданность, а также веру в него, пообещав радовать их как можно дольше своим творчеством.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Дима Билан в соцсети Instagram сообщил поклонникам о своем нежелании выходить на работу.
Дима Билан решил, что если требует душа новогоднего настроения, то можно нарядить елку и в ноябре. Певец установил в своей квартире искусственную елку, которую особо наряжать не стал. Артист украсил новогоднее дерево двумя серебристыми шарами и гирляндой. Довольный вокалист сфотографировался возле своего творчества в джемпере и джинсах. Соответствующий снимок он обнародовал в своем аккаунте Instagram. Под публикацией Дима Билан оставил пост, в котором поздравил всех поклонников с наступающим Новым годом. Стоит отметить, что 36-летний певец недавно получил заслуженного артиста РФ. Артист поблагодарил фанатов за преданность, а также веру в него, пообещав радовать их как можно дольше своим творчеством.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Дима Билан в соцсети Instagram сообщил поклонникам о своем нежелании выходить на работу.