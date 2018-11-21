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Инженеры MIT испытали модель самолета, который летает на ионном ветре

Инженерами MIT была испытана модель самолета, который летает на ионном ветре. В данном случае прототип запускали в воздух с помощью катапульты.

Инженеры MIT испытали модель самолета, который летает на ионном ветре


Сотрудниками Массачусетского технологического института применялся эффект Бифельда-Брауна. В данном случае речь идёт о полёте транспортного средства за счёт действия ионного ветра, создаваемого двумя электродами на удаленных частях конструкции. Исследователи раньше не могли достичь необходимой тяги даже в случае напряжения в десятки киловольт. Инженерами MIT была разработана принципиально новая конструкция по схеме высокоплана. Самолет наделили крыльями, размахом в 5 метров. Под ними установлено по 4 пары электродов, которые питаются от двигателя на 500 ватт. Он был дополнен комплексом литий-полимерных АКБ на 160-225 В. В свою очередь резонансный инвертор, имеющий обратную связь, превращал постоянный ток непосредственно в переменный, направляющийся через трансформатор к генератору Кокрофта — Уолтона. Установкой было выдано итоговое напряжение на 40 киловольт, а также тяга до 3 ньютонов.

По словам учёных, вся конструкция была собрана самостоятельно, включая преобразователи, а также трансформаторы. В итоге получилась небольшая масса в 2,45 кг. Готовая модель была испытана в специально оборудованном павильоне. Самолет, который запустили при помощи катапульты, смог преодолеть 60 метров, при этом находясь на высоте 47 см от пола. Специалисты сообщают, что такие самолеты являются более экономными и безопасными для окружающей среды, исключающими частые поломки.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:52

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