Эксперты назвали лучшие ноутбуки 2018 года на любой бюджет





Первое место рейтинга занял Dell XPS 13, оснащенный 13-дюймовым экраном, а также имеющий современный дизайн, хороший звук и отличающийся удобством в использовании. Стоимость ноутбука составляет 1,2 тысяч долларов.На второй позиции оказался обновленный MacBook Air, имеющий хорошую защиту, качественную картинку и емкую батарею. Тройку лидеров рейтинга замыкает ультрабук LG Gram 14Z980, отличающийся быстрой работой и мощностью. При своем легком весе ультрабук обладает хорошими техническими характеристиками.Четвертое место досталось легкому и мощному Microsoft Surface Pro 6. На пятой позиции оказался Lenovo Yoga 730 с 15,6-дюймовым экраном. При своих впечатляющих характеристиках, гаджет отличается доступной стоимостью.Также в рейтинг попали MacBook Pro 2018, Razer Blade 15, LG gram 15Z980 и Asus Zenbook 13 UX331U. Замыкает рейтинг Acer Swift 5.