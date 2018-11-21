Влад Топалов и Регина Тодоренко официально узаконили свои отношения





В ролике можно увидеть, как знаменитость едут в машине, надев толстовки, и поют новый хит Влада Топалова, но при этом демонстрируют зрителям массивные украшения. Подписчики Регины Тодоренко уже не сомневаются, что ведущая стала супругой своего избранника.Пока пара предпочитает не афишировать данную информацию, так как собираются провести торжество после рождения наследника. Возможно, она выберет для мероприятия Грецию или Италию, так что фанаты с нетерпением ждут сообщений от своих кумиров.