Скончавшаяся в Воронеже пенсионерка умерла бы раньше без ампутации ног
В Воронеже после ампутации ног вскоре скончалась 89-летняя пенсионерка. Имеются данные, что одна из конечностей женщины была удалена по ошибке. Источник издания «Народные новости России» сообщил, что в случае отмены данной операции пенсионерка скончалась бы намного раньше.
Источник сообщает, что операция в данном случае не повлияла каким-либо образом на состояние женщины. Дело в том, что пациентка имела массу заболеваний, включая также проблемы с сердечно-сосудистой системой. Между тем следователями было выписано постановление на вскрытие, вследствие того, что эта причина смерти является пока предварительной. Родные женщины говорили, что одна из ног была здоровой. При этом она полностью сгнила. Женщина не чувствовала боль, так как все ее нервы были атрофированы. На второй ноге имелась гангрена. Вследствие этого там ощущалась боль.
Ранее новостной портал «Dni24» сообщал, что в Таиланде в Россию не выпускают попавшего в больницу омича вследствие нехватки денег на лечение.
Источник сообщает, что операция в данном случае не повлияла каким-либо образом на состояние женщины. Дело в том, что пациентка имела массу заболеваний, включая также проблемы с сердечно-сосудистой системой. Между тем следователями было выписано постановление на вскрытие, вследствие того, что эта причина смерти является пока предварительной. Родные женщины говорили, что одна из ног была здоровой. При этом она полностью сгнила. Женщина не чувствовала боль, так как все ее нервы были атрофированы. На второй ноге имелась гангрена. Вследствие этого там ощущалась боль.
Ранее новостной портал «Dni24» сообщал, что в Таиланде в Россию не выпускают попавшего в больницу омича вследствие нехватки денег на лечение.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10