Алена Водонаева рассказала, что на «Доме-2» заменила Елену Беркову

«Я была очень дерзкая, и, когда меня спросили, почему именно я должна стать участницей, я посмотрела на них как на идиотов и сказала: «Ну а кто, если не я?!». Больше они вопросов не задавали, а сразу же взяли в проект, причем ближайшим рейсом отправили в Москву вместо Лены Берковой, которую выгнали накануне из-за того, что она снималась в порнофильмах. Понимаете? Беркову выгнали за порнофильмы! Таким раньше был «Дом-2». Это две разные эпохи, каким он был тогда и что с ним стало с годами...», - рассказывает Алёна о том, как она по сути являлась заменой скандальной Берковой.





Недавно девушка рассказала, что наконец увидела свет ее книжка под названием «Голая». Там Водонаева рассказала, как ей жилось на телестройке.Разумеется, Алёна рассказала некоторые важные подробности.