Смарт-часы Samsung Gear S3 больше не будут терять заряд
Благодаря выходу новому обновлению операционной системы, смарт-часы Samsung Gear S3 больше не будут терять заряд. Несколько месяцев после перепрошивки устройства пользователи стали жаловаться на сокращение времени автономной работы гаджета.
Новое обновление от южнокорейских разработчиков R760XXU2CRK2 выпущено для всех обладателей умных часов, которые не держат заряда аккумуляторной батареи даже одного дня при обычном режиме использования. Обновление занимает всего 10,17 мегабайт места. Кроме исправления раннего использования заряда, прошивка повышает стабильность скачивания из магазина Galaxy App Store. В Samsung заявили, что новая версия прошивки для Samsung Gear Sport выйдет в ближайшее время.
Новое обновление от южнокорейских разработчиков R760XXU2CRK2 выпущено для всех обладателей умных часов, которые не держат заряда аккумуляторной батареи даже одного дня при обычном режиме использования. Обновление занимает всего 10,17 мегабайт места. Кроме исправления раннего использования заряда, прошивка повышает стабильность скачивания из магазина Galaxy App Store. В Samsung заявили, что новая версия прошивки для Samsung Gear Sport выйдет в ближайшее время.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00