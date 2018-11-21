Ксения Бородина на Доме-2 чуть не избила мужчину за оскорбление своих детей

«Чуть не избила участника проекта, когда он, глядя мне в лицо, сказал: «Послушай, Ксения, ты же не знаешь, какими вырастут твои дети, какое у них будет воспитание. Неизвестно еще, кем они станут». Тут у меня планку сорвало… Чуть не надавала ему пощечин. Глаза уже налились кровью, понимала, что, если еще хоть слово скажет, точно получит», - рассказывает хрупкая леди.





Накануне в интервью она рассказала, как буквально грудью встала на защиту собственных детей. Сделала Бородина это в резкой форме и предупредила сразу, что за них порвет каждого.В одном таком случае она чуть не кинулась в драку и едва не надавала пощечин здоровому мужику.Правда, теледива держит в тайне, кто из участников это был.Надо отметить, что Ксюша в обиду себя не даст и часто резко отвечает хейтерам своего Инстаграма, когда те слишком фривольно высказываются в адрес самой Ксении или в адрес ее семьи.