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Ксения Бородина на Доме-2 чуть не избила мужчину за оскорбление своих детей

Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина девушка весьма вспыльчивая и порой резкая.

Накануне в интервью она рассказала, как буквально грудью встала на защиту собственных детей. Сделала Бородина это в резкой форме и предупредила сразу, что за них порвет каждого.

Ксения Бородина на Доме-2 чуть не избила мужчину за оскорбление своих детей

В одном таком случае она чуть не кинулась в драку и едва не надавала пощечин здоровому мужику.

«Чуть не избила участника проекта, когда он, глядя мне в лицо, сказал: «Послушай, Ксения, ты же не знаешь, какими вырастут твои дети, какое у них будет воспитание. Неизвестно еще, кем они станут». Тут у меня планку сорвало… Чуть не надавала ему пощечин. Глаза уже налились кровью, понимала, что, если еще хоть слово скажет, точно получит», - рассказывает хрупкая леди.

Правда, теледива держит в тайне, кто из участников это был.

Надо отметить, что Ксюша в обиду себя не даст и часто резко отвечает хейтерам своего Инстаграма, когда те слишком фривольно высказываются в адрес самой Ксении или в адрес ее семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:51

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