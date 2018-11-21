Андрей Мерзликин не может смириться со смертью своего духовного наставника протоиерея Алексия Волосенко

Настоятель храма Георгия Победоносца в Мамоново общался со звездой на протяжении 15 лет, а также был для него учителем по “духовному каратэ”. По словам артиста, в жизни без таких приемов часто бывает сложно, но благодаря отцу Алексию он научился разбираться в искусстве и искренне радоваться каждому дню.Андрей Мерзликин рассказал, что духовный отец венчал их с супругой Анной, после чего крестил наследников. Потому его кончина стала большим ударом для семьи знаменитости.