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Андрей Мерзликин не может смириться со смертью своего духовного наставника протоиерея Алексия Волосенко

Поклонники Андрея Мерзликина увидели в Instagram новый пост, посвященный трагическим событиям в его личной жизни. Актер не может смириться со смертью своего духовного наставника протоиерея Алексия Волосенко, скончавшегося во время службы от инфаркта.
Андрей Мерзликин не может смириться со смертью своего духовного наставника протоиерея Алексия Волосенко

Настоятель храма Георгия Победоносца в Мамоново общался со звездой на протяжении 15 лет, а также был для него учителем по “духовному каратэ”. По словам артиста, в жизни без таких приемов часто бывает сложно, но благодаря отцу Алексию он научился разбираться в искусстве и искренне радоваться каждому дню.

Андрей Мерзликин рассказал, что духовный отец венчал их с супругой Анной, после чего крестил наследников. Потому его кончина стала большим ударом для семьи знаменитости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:03

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