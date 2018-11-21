Юрдепартамент «ДИКСИ » стал победителем престижной премии





Недавно стало известно, что ГК «ДИКСИ» стала победителем сразу в нескольких номинациях премии «Лучшие юридические департаменты». Компанию на конкурсе представлял юридический департамент и комплаенс-контроль.Департамент стал победителем в номинации «Сектор торговли и услуг». Это – одна из самых конкурентных номинаций, ведь за победу боролись более 20 претендентов. Эксперты, определявшие победителей, отметили готовность юридического департамента "ДИКСИ" применять нестандартные подходы в работе.ГК «ДИКСИ» победила и в категории «За вклад в развитие антимонопольного комплаенса». Примечательно, что награда в данной категории вручается впервые, а претендентов на победу определяли специалисты Федеральной антимонопольной службы. В этой категории борьбу вели 15 конкурсантов .Но главным успехом «ДИКСИ» стала победа в номинации – «Абсолютный победитель». В данной категории учитываются фактически все особенности работы юридического департамента.Юридические практики участников конкурса оценивали члены экспертного совета. В него были включены партнёры ведущих юридических фирм, а также главы юрдепартаментов крупнейших компаний. Победители были названы во время торжественной церемонии, которая проходила 16 ноября.Член правления и совета директоров ГК «ДИКСИ» Артём Афанасьев отметил успехи юридического департамента. Он сообщил, что руководство компании гордится признанием со стороны профессионального сообщества. Также Афанасьев подчеркнул, что «ДИКСИ» уже третий год подряд выигрывает награды на этом престижном конкурсе. В то же время, по словам Афанасьева, для «ДИКСИ» главным показателем успеха являются не награды, а доверие покупателей, которые каждый день посещают магазины бренда.Тем не менее, победа в конкурсе – важная веха в истории «ДИКСИ», ведь конкурентами компании были юрдепартаменты крупных предприятий, представляющих нефтехимию, ритейл, телеком, металлургию и другие сферы. Конкурс «Лучшие юридические департаменты» по праву считается одним из наиболее авторитетных мероприятий в России. Он проводится уже на протяжении нескольких лет. Главная цель – повышение престижа юридической профессии.