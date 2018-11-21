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Найден затонувший 90 лет назад "проклятый" корабль Manasoo

В Канаде найден затонувший 90 лет назад "проклятый" корабль Manasoo. Местные легенды гласят, что судно было обречено, когда владельцы поменяли его название.
Найден затонувший 90 лет назад "проклятый" корабль Manasoo

Как передаёт The Sun, в озере Гурон провинции Онтарио водолазы обнаружили хорошо сохранившийся корабль, затонувший, предположительно, от перегруза в 1928 году. Когда судно перешло во владение новых хозяев, его назвали Manasoo и использовали для транспортировки скота. Прошло меньше года с момента перепродажи, когда осенью случилось несчастье.

14 сентября 1928 года в 2 часа ночи на Гуроне начался сильный шторм. Джон Маккей, управлявший Manasoo, направил его к ближайшему острову, однако корабль накренило, так что экипаж не успел воспользоваться даже шлюпками.

На борту везли 116 голов скота, из-за чего и мог произойти перегруз. Наибольший ущерб понесла корма. Останков людей или животных водолазы не нашли.
Найден затонувший 90 лет назад "проклятый" корабль Manasoo

Известно, что 60 часов подряд капитан с несколькими моряками и пассажирами дрейфовали в озере на плоту, пока не были спасены другим пароходом. При этом старинное поверье гласит, что несчастье случается с судами, которым владельцы меняют имя.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:53

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