Найден затонувший 90 лет назад "проклятый" корабль Manasoo





Как передаёт The Sun, в озере Гурон провинции Онтарио водолазы обнаружили хорошо сохранившийся корабль, затонувший, предположительно, от перегруза в 1928 году. Когда судно перешло во владение новых хозяев, его назвали Manasoo и использовали для транспортировки скота. Прошло меньше года с момента перепродажи, когда осенью случилось несчастье.14 сентября 1928 года в 2 часа ночи на Гуроне начался сильный шторм. Джон Маккей, управлявший Manasoo, направил его к ближайшему острову, однако корабль накренило, так что экипаж не успел воспользоваться даже шлюпками.На борту везли 116 голов скота, из-за чего и мог произойти перегруз. Наибольший ущерб понесла корма. Останков людей или животных водолазы не нашли.Известно, что 60 часов подряд капитан с несколькими моряками и пассажирами дрейфовали в озере на плоту, пока не были спасены другим пароходом. При этом старинное поверье гласит, что несчастье случается с судами, которым владельцы меняют имя.