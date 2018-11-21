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ADATA Technology выпустила клавиатуру и мышь для геймеров

Разработчики компании ADATA Technology выпустили клавиатуру XPG Igfarex К10 и компьютерную мышь XPG Igfarex М20. Устройство созданы для геймеров и любителей компьютерных игр.
ADATA Technology выпустила клавиатуру и мышь для геймеров


Оба устройства оснащены светодиодной подсветкой. Пользователь в клавиатуре может настроить статичную или многоцветную подсветки, семицветное цикличное мигание или любой другой режим из девяти. Производитель указывает на наличие 26 клавиш с антиблокировкой, которые предотвращают случайное нажатие, а также эргономичных колпачков, повышающих точность нажатий и обеспечивающих более комфортную работу. Также клавиатура оснащена мультимедийными клавишами.

В мыши XPG Igfarex М20 применяются переключатели Omron с ресурсом в 20 млн нажатий. Пользователю доступно изменение чувствительности в пределах от 400 до 5 тысяч DPI. Габариты устройства составляют 132 x 69 x 43,5 миллиметров при массе в 160 граммов. Подключение к компьютеру осуществляется через USB-порт.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:32

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