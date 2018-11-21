Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию





Как передают органы МВД в Грузии, в столичном аэропорту Грачевского с женой Вероникой Белоцерковской отправили обратно в РФ в связи со статьёй о правовом положении иностранцев, не имеющих гражданства. В Тбилиси на показ кино "Свидание с Россией" сценарист не попал, как и его коллеги Пирожок и Шеин.Всем троим деятелям кино пришлось возвращаться в Москву, поскольку до этого, по данным канала "Рустави 2", они ездили в Абхазию через российскую границу. По грузинскому закону "Об оккупированных территориях" туристы не имели права на такое перемещение без ведома властей страны.Ситуацию прокомментировал глава МВД Георгий Гахария, который считает, что у Грузии есть множество оснований не впускать "нежелательных граждан". Подобный инцидент на границе имел место и во время прошедшего южнокавказского медиафорума, когда в Россию вернули нескольких учёных и журналиста. Кинофестиваль будет проходить в Тбилиси 21-23 ноября.