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Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию

Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию из-за посещения Абхазии через границу России. Создатель "Ералаша" отправился в Москву вместе в режиссёром Александром Шеиным и продюсером Владимиром Пирожком.
Борису Грачевскому отказали во въезде в Грузию

Как передают органы МВД в Грузии, в столичном аэропорту Грачевского с женой Вероникой Белоцерковской отправили обратно в РФ в связи со статьёй о правовом положении иностранцев, не имеющих гражданства. В Тбилиси на показ кино "Свидание с Россией" сценарист не попал, как и его коллеги Пирожок и Шеин.

Всем троим деятелям кино пришлось возвращаться в Москву, поскольку до этого, по данным канала "Рустави 2", они ездили в Абхазию через российскую границу. По грузинскому закону "Об оккупированных территориях" туристы не имели права на такое перемещение без ведома властей страны.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Георгий Гахария, который считает, что у Грузии есть множество оснований не впускать "нежелательных граждан". Подобный инцидент на границе имел место и во время прошедшего южнокавказского медиафорума, когда в Россию вернули нескольких учёных и журналиста. Кинофестиваль будет проходить в Тбилиси 21-23 ноября.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:27

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