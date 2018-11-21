Мария Кожевникова показала поклонникам в Instagram фотографию с 11-го класса
Мария Кожевникова приняла решение вспомнить школьные годы. Актриса в своем аккаунте Instagram поделилась с фолловерами своим фото с 11-го класса.
Мария Кожевникова под снимком оставила пост, где отметила, что ей с одноклассниками удалось сесть в «последний поезд образования». По словам актрисы, когда она училась в школе - это были замечательные времена, так как она не задумывалась о ЕГЭ. Тогда дети занималась по единым учебникам в стране, при этом относилась с уважением к преподавателям, которые были заняты учениками, а не «писаниной». Звезда подчеркнула, что в учебном заведении было множество бесплатных секций и ученики могли самостоятельно выбрать, чем они хотят заниматься в свободное от учебы время. Артистка выбрала художественную гимнастику. Мария Кожевникова отметила, что в те годы ребят учили мыслить, а также приветствовалось нестандартное решение задач. Фолловеры заявили, что полностью согласны с киноактрисой. Некоторые фанаты подчеркнули, что Мария Кожевникова и в школьные годы была такой же общительной и жизнерадостной. По их словам, уже тогда актриса была невероятно красивой и обаятельной.
Накануне издание «Dni24» сообщало, что Вика Цыганова в своем микроблоге Instagram призналась фанатам, что не водит авто из-за состояния своего здоровья.
Мария Кожевникова под снимком оставила пост, где отметила, что ей с одноклассниками удалось сесть в «последний поезд образования». По словам актрисы, когда она училась в школе - это были замечательные времена, так как она не задумывалась о ЕГЭ. Тогда дети занималась по единым учебникам в стране, при этом относилась с уважением к преподавателям, которые были заняты учениками, а не «писаниной». Звезда подчеркнула, что в учебном заведении было множество бесплатных секций и ученики могли самостоятельно выбрать, чем они хотят заниматься в свободное от учебы время. Артистка выбрала художественную гимнастику. Мария Кожевникова отметила, что в те годы ребят учили мыслить, а также приветствовалось нестандартное решение задач. Фолловеры заявили, что полностью согласны с киноактрисой. Некоторые фанаты подчеркнули, что Мария Кожевникова и в школьные годы была такой же общительной и жизнерадостной. По их словам, уже тогда актриса была невероятно красивой и обаятельной.
Накануне издание «Dni24» сообщало, что Вика Цыганова в своем микроблоге Instagram призналась фанатам, что не водит авто из-за состояния своего здоровья.