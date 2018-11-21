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Николай Валуев выяснил причину своего огромного роста

Николай Валуев с помощью врачебного обследования выяснил причину своего огромного роста. Как оказалось, опухоль в теле спортсмена грозила ему преждевременной смертью.
Николай Валуев выяснил причину своего огромного роста

В программе "Судьба человека" Валуев раскрыл ведущему неожиданный секрет своего роста в 213 сантиметров. Ещё в шестом классе школьник достиг 2-метровой отметки и сильно выделялся между сверстниками. При этом даже в семье депутата нет ни одного члена с такими физическими данными.

Построив карьеру боксёра и политика, Валуев обратился к науке, чтобы дать объяснение такому стремительному росту в юношестве. Как показали анализы, спортсмен страдал доброкачественной опухолью. Из-за неё в детстве в теле Валуева выработалось чрезвычайно много гормона роста.

Депутату повезло, что опухоль оказалась операбельной, поскольку в будущем осложнения от неё могли бы привести к ранней смерти. После хирургического вмешательства Валуев стал абсолютно здоров.

Отметим, что его супруга на 50 сантиметров ниже звёздного мужа. Чета воспитала дочь и двоих сыновей, однако никто из мальчиков пока не захотел продолжить спортивную карьеру вслед за отцом.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:52

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