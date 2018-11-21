Николай Валуев выяснил причину своего огромного роста





В программе "Судьба человека" Валуев раскрыл ведущему неожиданный секрет своего роста в 213 сантиметров. Ещё в шестом классе школьник достиг 2-метровой отметки и сильно выделялся между сверстниками. При этом даже в семье депутата нет ни одного члена с такими физическими данными.Построив карьеру боксёра и политика, Валуев обратился к науке, чтобы дать объяснение такому стремительному росту в юношестве. Как показали анализы, спортсмен страдал доброкачественной опухолью. Из-за неё в детстве в теле Валуева выработалось чрезвычайно много гормона роста.Депутату повезло, что опухоль оказалась операбельной, поскольку в будущем осложнения от неё могли бы привести к ранней смерти. После хирургического вмешательства Валуев стал абсолютно здоров.Отметим, что его супруга на 50 сантиметров ниже звёздного мужа. Чета воспитала дочь и двоих сыновей, однако никто из мальчиков пока не захотел продолжить спортивную карьеру вслед за отцом.