Дочь известного бизнесмена Арарата Назаретяна устроила фотосессию с полицейским автомобилем и живым львенком
На своей странице в социальной сети 18-летняя дочь известного бизнесмена Арарата Назаретяна Карине опубликовала снимки с фотосессии с полицейским автомобилем и живым львенком. По данному факту в полиции начали проверку.
После разгоревшегося скандала Карине Назаретян удалила фотографии, но их успели сохранить пользователи Сети. В интернете было много комментариев с возмущениями по поводу роскошной жизни девушки.
На фото Назаретян запечатлена на фоне автомобиля Mercedes с надписью ДПС и цифрами 2019 на номере. На поводке она держала маленького львенка. Больше ничего крамольного на данных снимках не было. Несмотря на это, в Сети начался скандал. Пользователи осудили поведение девушки и стали выяснять, где она взяла полицейский автомобиль.
Некоторые отметили, что снимки были сделаны на Воробьевых горах в Москве и машина припаркована с нарушениями. Некоторые даже назвали Карине Назаретян второй Марой Багдасарян, хотя за руль девушка не садилась.
После разгоревшегося скандала Карине Назаретян удалила фотографии, но их успели сохранить пользователи Сети. В интернете было много комментариев с возмущениями по поводу роскошной жизни девушки.
На фото Назаретян запечатлена на фоне автомобиля Mercedes с надписью ДПС и цифрами 2019 на номере. На поводке она держала маленького львенка. Больше ничего крамольного на данных снимках не было. Несмотря на это, в Сети начался скандал. Пользователи осудили поведение девушки и стали выяснять, где она взяла полицейский автомобиль.
Некоторые отметили, что снимки были сделаны на Воробьевых горах в Москве и машина припаркована с нарушениями. Некоторые даже назвали Карине Назаретян второй Марой Багдасарян, хотя за руль девушка не садилась.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:28