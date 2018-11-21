Дочь известного бизнесмена Арарата Назаретяна устроила фотосессию с полицейским автомобилем и живым львенком





После разгоревшегося скандала Карине Назаретян удалила фотографии, но их успели сохранить пользователи Сети. В интернете было много комментариев с возмущениями по поводу роскошной жизни девушки.На фото Назаретян запечатлена на фоне автомобиля Mercedes с надписью ДПС и цифрами 2019 на номере. На поводке она держала маленького львенка. Больше ничего крамольного на данных снимках не было. Несмотря на это, в Сети начался скандал. Пользователи осудили поведение девушки и стали выяснять, где она взяла полицейский автомобиль.Некоторые отметили, что снимки были сделаны на Воробьевых горах в Москве и машина припаркована с нарушениями. Некоторые даже назвали Карине Назаретян второй Марой Багдасарян, хотя за руль девушка не садилась.