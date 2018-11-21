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Мать Максима Матвеева рассказала о пополнении в семье

Мать Максима Матвеева рассказала об очередном пополнении в звёздной семье. Родительница актёра стала бабушкой во второй раз.
Мать Максима Матвеева рассказала о пополнении в семье

Людмила Матвеева, свекровь Елизаветы Боярской, рассказала общественности о радостном событии в большом семействе. Бабушке 6-летнего Андрея, первого сына Боярской, подарили ещё одного внука. Однако, к разочарованию поклонников актёрской четы, первенец родился у родного брата Максима Матвеева, а не у него самого.

"Мои младшие впервые стали родителями", - рассказала свекровь Боярской.

Между тем сама артистка также носит под сердцем второго малыша, который вот-вот появится на свет. Сама Боярская предпочитает не распространяться о личной жизни, однако её знаменитый отец ещё в сентябре признался, что успел дать будущему внуку имя.

"Друзья, нет ничего лучше, чем встать пораньше, приготовить завтрак на всё семейство и смотреть на уплетающие твои творения довольные мордашки", - рассказывает Матвеев о счастливой жизни с Боярской и подрастающим Андреем.

Актриса также наслаждается материнством, признаваясь, что легко оставила бы работу ради семьи. Однако это не мешает Боярской играть в театре, сниматься в кино и сериалах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:10

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