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Певец Стас Михайлов по примеру Бузовой вплотную занялся раскруткой аккаунта в Instagram

Певец, любимец женщин «бальзаковского возраста» и своеобразный символ эпохи Стас Михайлов опомнился и решил шагать в ногу со временем, обратив свое внимание на Instagram.

Аккаунт певца оказался очень скудным, так как Стас практически не публиковал фото, хотя в свое время активно снимался для страниц журналов и постоянно мелькал на телеэкране.

Певец Стас Михайлов по примеру Бузовой вплотную занялся раскруткой аккаунта в Instagram

Решив последовать примеру Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Ольги Бузовой и прочих отечественных представителей шоу-бизнеса Михайлов активно начал публиковать в Instagram видеоролики с рассказами и описаниями будущих выступлений.

У пользователей сложилось впечатление, что Стас Михайлов просто снял копию с промо-роликов Бузовой, но в его случае «пародия» выглядит очень нелепо.

Певец Стас Михайлов по примеру Бузовой вплотную занялся раскруткой аккаунта в Instagram

Впрочем, поклонники Михайлова не исключают, что инициатива исходила не от самого певца, а от его менеджеров, которые решили повысить популярность Стаса в соцсетях, что напрямую влияет спрос на него, как на артиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:21

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