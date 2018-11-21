Певец Стас Михайлов по примеру Бузовой вплотную занялся раскруткой аккаунта в Instagram

Аккаунт певца оказался очень скудным, так как Стас практически не публиковал фото, хотя в свое время активно снимался для страниц журналов и постоянно мелькал на телеэкране.Решив последовать примеру Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Ольги Бузовой и прочих отечественных представителей шоу-бизнеса Михайлов активно начал публиковать в Instagram видеоролики с рассказами и описаниями будущих выступлений.У пользователей сложилось впечатление, что Стас Михайлов просто снял копию с промо-роликов Бузовой, но в его случае «пародия» выглядит очень нелепо.Впрочем, поклонники Михайлова не исключают, что инициатива исходила не от самого певца, а от его менеджеров, которые решили повысить популярность Стаса в соцсетях, что напрямую влияет спрос на него, как на артиста.