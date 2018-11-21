Александр Яценко впервые показал фанатам в Instagram лицо младшего сына
Отечественный актер Александр Яценко в своем микроблоге Instagram впервые показал фанатам лицо своего младшего наследника. На обнародованном фото, артист запечатлен с сыном, которого держит на руках.
Александр Яценко не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, и поэтому такая публикация порадовала фолловеров. Снимок собрал более 4 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 230 комментариев. Некоторые подписчики отметили, что им очень понравилась работа актера в сериале «Ненастье». По их словам, некоторые сцены фильма они смотрели со слезами на глазах. Поклонники также пожелали знаменитости семейного счастья и благополучья.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Анна Седокова порадовала фолловеров в Instagram новым "горячим" снимком, на котором она запечатлена в обнаженном виде, завернувшись в прозрачную ткань.
Александр Яценко не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, и поэтому такая публикация порадовала фолловеров. Снимок собрал более 4 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 230 комментариев. Некоторые подписчики отметили, что им очень понравилась работа актера в сериале «Ненастье». По их словам, некоторые сцены фильма они смотрели со слезами на глазах. Поклонники также пожелали знаменитости семейного счастья и благополучья.
Ранее портал «Dni24» сообщал, что Анна Седокова порадовала фолловеров в Instagram новым "горячим" снимком, на котором она запечатлена в обнаженном виде, завернувшись в прозрачную ткань.