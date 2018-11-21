В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли





Сперва мальчик проживал с мамой и ее возлюбленным в общежитии. В скором времени мать ребенка стала злоупотреблять алкоголем и комната стала больше похожа на свинарник. Во время веселья родителей мальчик был представлен самому себе и неделями не мылся.Ребенок нашел себе компанию из местных бродячих собак. Он проводил с ними все время и стал копировать их повадки. Кроме того, мальчик выходил на трассу, где ездили грузовые машины.Соседи несколько раз обращались в органы опеки, но там лишь сделали замечание матери ребенка. Лишь после заявления в полицию мальчика забрали в реабилитационный центр. Родителям для возвращения в семью мальчика необходимо пройти курс лечения от алкогольной зависимости.