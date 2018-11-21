АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику пересадили почку матери
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли

Активисты сообщили, что в Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли. Четырехлетний ребенок при живой матери жил с собаками и имитировал их поведение.
В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли


Сперва мальчик проживал с мамой и ее возлюбленным в общежитии. В скором времени мать ребенка стала злоупотреблять алкоголем и комната стала больше похожа на свинарник. Во время веселья родителей мальчик был представлен самому себе и неделями не мылся.

Ребенок нашел себе компанию из местных бродячих собак. Он проводил с ними все время и стал копировать их повадки. Кроме того, мальчик выходил на трассу, где ездили грузовые машины.

Соседи несколько раз обращались в органы опеки, но там лишь сделали замечание матери ребенка. Лишь после заявления в полицию мальчика забрали в реабилитационный центр. Родителям для возвращения в семью мальчика необходимо пройти курс лечения от алкогольной зависимости.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нонна Гришаева рассказала об упущенной
Певец Стас Михайлов вплотную занялся раскруткой
Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей
В Хабаровском крае обнаружили мальчика-маугли
На снимках Марса уфологи заметили
В России отзывают более 400 мотоциклов марки
В Индии годовалая девочка упала под поезд и выжила
Изменения во внешности Алены Шишковой
В США после пересадки сердца 2-летнему мальчику
В Калифорнии очевидцы запечатлели сигарообразное
Американского миссионера убили представители
Кошка уничтожила жилье американского актера
Анна Седокова показала фанатам в Instagram
Ксения Бородина похвасталась, что ее дочь Теона
В Англии конъюнктивит у 4-летнего ребёнка
Экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова
Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи
Приложение для смартфона поможет предотвратить
Audi подтвердила скорый выпуск электромобиля Audi
В Сети появилось фото той самой Кати, с которой
Земля окажется в самом центре космического
Ольга Орлова резко ответила на критику своих
СМИ: Жена Евгения Осина Наталья ушла от певца к
Учёные: Вес взрослого не зависит от родительских
В Подмосковье найден череп мамонта с древним
Звезда «Дома-2» Ольга Власова рассказала о связи
Сеть гипермаркетов Castorama покинет российский
Филипп Киркоров поделился архивным видео со
В Сети появились первые фото обновленного
Эксперты назвали продукты, которые многие люди
Просмотреть все новости