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Ученые: Прием противозачаточных таблеток может усложнить отношения с противоположным полом.

Британские ученые установили, что прием противозачаточных таблеток может негативно повлиять на отношения женщины с партнером. По словам экспертов, контрацептивы оказывают воздействие на нервную систему.
Ученые: Прием противозачаточных таблеток может усложнить отношения с противоположным полом.

В исследовании ученые использовали данные о том, что около 60 процентов представительниц прекрасной половины человечества в возрасте 20-30 лет предохраняются от незапланированной беременности при помощи таблеток. Помимо этого, они еще принимают, по меньшей мере, два лекарственных средства, являющихся обезболивающими или антидепрессантами слабого действия. В совокупности эти препараты могут негативно отражаться на функционировании нервной системы, вызывая чрезмерную раздражительность, а также другие проблемы со здоровьем.

В эксперименте ученых участвовало 200 девушек. Их разделили на две группы. Участницам из первой группы предложили полностью прекратить предохраняться, используя оральные контрацептивы и другие препараты. В другой группе участницы продолжали вести привычный образ жизни. В итоге специалисты зафиксировали, что примерно у 10 процентов участниц второй группы в течение месяца возникли трудности во взаимоотношениях с представителями противоположного пола.

Эксперты полагают, что такая закономерность объясняется повышением гормонального фона, который приводит к излишней раздражительности.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:53

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