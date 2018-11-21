Ученые: Прием противозачаточных таблеток может усложнить отношения с противоположным полом.





В исследовании ученые использовали данные о том, что около 60 процентов представительниц прекрасной половины человечества в возрасте 20-30 лет предохраняются от незапланированной беременности при помощи таблеток. Помимо этого, они еще принимают, по меньшей мере, два лекарственных средства, являющихся обезболивающими или антидепрессантами слабого действия. В совокупности эти препараты могут негативно отражаться на функционировании нервной системы, вызывая чрезмерную раздражительность, а также другие проблемы со здоровьем.В эксперименте ученых участвовало 200 девушек. Их разделили на две группы. Участницам из первой группы предложили полностью прекратить предохраняться, используя оральные контрацептивы и другие препараты. В другой группе участницы продолжали вести привычный образ жизни. В итоге специалисты зафиксировали, что примерно у 10 процентов участниц второй группы в течение месяца возникли трудности во взаимоотношениях с представителями противоположного пола.Эксперты полагают, что такая закономерность объясняется повышением гормонального фона, который приводит к излишней раздражительности.