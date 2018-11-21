В Индии годовалая девочка упала под поезд и выжила
На территории Индии в городе Матхура годовалая девочка смогла выжить после того, как она упала под движущийся поезд. Очевидцы смогли зафиксировать случившееся на видео.
На одном из индийских железнодорожных вокзалов города Матхура годовалый ребенок оказался под колесами поезда, который осуществлял движение. На кадрах видно, что ребенок лежит под движущимся составом между шпалами. Когда поезд уехал, пассажиры бросились сразу к младенцу. При этом на нём не было обнаружено каких либо травм, либо царапин. Отец ребёнка поздней сообщил, что он в поезде обнаружил, что потерял свой кошелек. Мужчина с женой сразу выскочили на платформу. При этом его супруга случайно уронила ребенка на рельсы.
Новостному интернет-изданию «Dni24» накануне стало известно, что американский миссионер был убит представителями первобытного индийского племени.
На одном из индийских железнодорожных вокзалов города Матхура годовалый ребенок оказался под колесами поезда, который осуществлял движение. На кадрах видно, что ребенок лежит под движущимся составом между шпалами. Когда поезд уехал, пассажиры бросились сразу к младенцу. При этом на нём не было обнаружено каких либо травм, либо царапин. Отец ребёнка поздней сообщил, что он в поезде обнаружил, что потерял свой кошелек. Мужчина с женой сразу выскочили на платформу. При этом его супруга случайно уронила ребенка на рельсы.
Новостному интернет-изданию «Dni24» накануне стало известно, что американский миссионер был убит представителями первобытного индийского племени.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55