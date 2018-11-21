"Гибель по умолчанию": Учёный рассказал о вызванном инновациями апокалипсисе

"То, что мы до сих пор извлекаем – чёрный шар, который по умолчанию разрушит нашу цивилизацию", - поясняет учёный.





Ник Бостром убеждён, что создание технологии массового уничтожения остаётся вопросом ресурсов и необходимых для них финансов. Правительство, к примеру, ограничивает в создании ядерного оружия ряд факторов, незначительных в планетарных масштабах. Хотя прогресс решает множество проблем, он и грозит цивилизации гибелью, но на данный момент имеющиеся технологии полезны для общества.Человечество по сей день остаётся живо лишь по причине везения, а не из-за осмотрительности. Как только биохакинг достигнет более высокого уровня, массовые эпидемии будет под силу вызвать даже экспериментатору с базовой подготовкой.Бостром сравнивает это с ядерной бомбой, которую обязательно попытались бы собрать люди, имеющие доступ к материалам и чертежам. Такую информацию позволяет публиковать анонимность и наличие интернета. Правительственная гонка вооружений лишь усугубит ситуацию, вызвав необратимые последствия.