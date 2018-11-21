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"Гибель по умолчанию": Учёный рассказал о вызванном инновациями апокалипсисе

Учёный Оксфордского университета рассказал об апокалипсисе, вызванном инновациями и технологическим прогрессом. Эксперт считает, что общедоступность знаний и материалов неизменно приведёт к гибели планеты.
"Гибель по умолчанию": Учёный рассказал о вызванном инновациями апокалипсисе

Ник Бостром убеждён, что создание технологии массового уничтожения остаётся вопросом ресурсов и необходимых для них финансов. Правительство, к примеру, ограничивает в создании ядерного оружия ряд факторов, незначительных в планетарных масштабах. Хотя прогресс решает множество проблем, он и грозит цивилизации гибелью, но на данный момент имеющиеся технологии полезны для общества.

"То, что мы до сих пор извлекаем – чёрный шар, который по умолчанию разрушит нашу цивилизацию", - поясняет учёный.

Человечество по сей день остаётся живо лишь по причине везения, а не из-за осмотрительности. Как только биохакинг достигнет более высокого уровня, массовые эпидемии будет под силу вызвать даже экспериментатору с базовой подготовкой.

Бостром сравнивает это с ядерной бомбой, которую обязательно попытались бы собрать люди, имеющие доступ к материалам и чертежам. Такую информацию позволяет публиковать анонимность и наличие интернета. Правительственная гонка вооружений лишь усугубит ситуацию, вызвав необратимые последствия.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:47

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