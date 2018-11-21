Американского миссионера убили представители первобытного индийского племени





Гражданин Соединённых Штатов был застрелен из лука. Данное убийство произошло на территории Северного Сентинельского острова, посещение которого запретили индийские власти. Полицией были арестованы семеро местных рыбаков, помогавших американцу добраться туда. Согласно одним сведениям, погибший являлся туристом-экстремалом. По другой информации он был миссионером, который отправился на остров для обращения дикарей в христианство. Гражданин Соединённых Штатов уже 5 раз посещал данный регион. Он хотел уже давно посетить сентинельские племена. В свою очередь местные жители активно сопротивляются всяческим контактам с внешним миром, часто нападая на гостей извне. В 2004 году представители данного племени обстреляли из своих боевых луков самолет береговой охраны, который совершал облет территорий, чтобы оценить последствия цунами.Согласно информации 2011 года, на территории острова проживает 15 человек, а именно 12 мужчин, а также 3 женщины. Согласно индийским законам, их нельзя привлечь к ответственности. В свою очередь любой контакт с ними запрещен. Представители сентинельцев живут собирательством, а также охотой. Они не умеют добывать огонь.