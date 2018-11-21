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Вика Цыганова призналась фанатам в Instagram, что не водит машину по состоянию здоровья

Вика Цыганова в соцсети Instagram обнародовала фото, на котором она запечатлена в машине. Звезда призналась поклонникам, что не садиться за руль машины по состоянию ее здоровья.

Вика Цыганова призналась фанатам в Instagram, что не водит машину по состоянию здоровья


По словам звезды, авто, в котором она находилась, остановили сотрудники ГАИ. Сама она сказала, что так и не поняла, какое из правил нарушил ее водитель. Исполнительница предположила, что, скорее всего, это был рейд. Фанаты стали интересоваться у знаменитости, выписан ли был штраф, а если да, то за что. Многие подписчики посчитали, что, наверное, было превышение скорости. Фолловеры спросили певицу, почему она не ездит за рулем. Певица ответила фанатам, что она боится высокой скорости, при этом ей противопоказано водить авто из-за состояния здоровья.

Издание «Dni24» ранее сообщало, что появилась новая информация о жизни российского певца Евгения Осина. Как оказалось, супруга исполнителя песен Наталья ушла от него к лучшему другу артиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:33

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