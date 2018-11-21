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Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи Яббарова - Риту Ларченко из «Дома-2»

Рапунцель-младшая придумала способ, как отомстить Маргарите Ларченко.

Не секрет, что даже призрачную возможность беременной Алены Савкиной помириться с Ильей Яббаровым разрушила изворотливая Рита Ларченко.

Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи Яббарова - Риту Ларченко из «Дома-2»

Девушке довольно легко удалось не только втереться в доверие к Илье, но и влюбить мужчину в себя. А поездка на Сейшельские острова и вовсе стала стартом романтической связи парочки.

В свою очередь бывшая возлюбленная Яббарова – беременная Савкина долгое время пыталась никак не реагировать на разлучницу. И только недавно Алена решила отомстить Маргарите. Причем, если судить по тому, каким успехом закончился один из планов будущей мамочки, вполне вероятно, что и очередной замысел пройдет на «ура».

Напомним, что несколько дней назад избранница Ильи выбыла из конкурса «Человек года 2018». Несмотря на то, что Рита продолжает винить в случившемся Яббарова, выяснилось, что к происходящему причастна беременная Рапунцель-младшая.

Алена Савкина намерена выгнать пассию Ильи Яббарова - Риту Ларченко из «Дома-2»

Оказывается, что Алене, без особых усилий, удалось подговорить участников реалити-шоу «Дом-2» не голосовать за Маргариту, что и стало той самой причиной провала пассии Ильи. Теперь Савкина заявляет, что намерена выгнать Ларченко за ворота.

Появилась информация о том, что Алена собирает на проекте заговор против Риты. Рапунцель-младшая намерена сделать все возможное для того, чтобы уже в эту субботу избранницу ее бывшего бойфренда отправили домой.

К слову, телезрители «Дома-2» уверены, что Савкина хочет выгнать Ларченко с проекта только для того, чтобы вернуть себе Яббарова. Ну а как закончится заговор Алены в этот раз, поклонники телестойки узнают уже совсем скоро.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:14

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