Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей конкуренции с Дмитрием Нагиевым





Сергей Шнуров рассказал, как ему позвонили сотрудники проекта и объяснили, что музыканту это необходимо. Благодаря шоу "Голос" он наконец-то станет большим мэтром, который будет указывать, кому и как нужно петь. По мнению солиста группы "Ленинград", с его приходом, шоу стало более динамичным и веселым. Но о том, чтобы конкурировать с другим шутником на проекте, например, с ведущим Дмитрием Нагиевым, и речи быть не может. Сергей Шнуров заявил: "Нет-нет! Ну сравните хотя бы наш рост – Нагиев на целую голову ниже! Как он может хорошо шутить при своем росте? Маленький злобный карлик! А вот я успешная, состоявшаяся большая звезда!".Затем Сергей Шнуров сообщил, что его разногласия с рэпером Бастой не является продюсерским ходом. Также солист группы "Ленинград" заявил, что его продюсер Господь Бог и Иисус Христос.