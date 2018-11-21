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Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей конкуренции с Дмитрием Нагиевым

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей конкуренции с Дмитрием Нагиевым. Также исполнители сообщил, как ему удалось стать наставником в шоу "Голос".

Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей конкуренции с Дмитрием Нагиевым

Сергей Шнуров рассказал, как ему позвонили сотрудники проекта и объяснили, что музыканту это необходимо. Благодаря шоу "Голос" он наконец-то станет большим мэтром, который будет указывать, кому и как нужно петь. По мнению солиста группы "Ленинград", с его приходом, шоу стало более динамичным и веселым. Но о том, чтобы конкурировать с другим шутником на проекте, например, с ведущим Дмитрием Нагиевым, и речи быть не может. Сергей Шнуров заявил: "Нет-нет! Ну сравните хотя бы наш рост – Нагиев на целую голову ниже! Как он может хорошо шутить при своем росте? Маленький злобный карлик! А вот я успешная, состоявшаяся большая звезда!".

Сергей Шнуров рассказал журналистам о своей конкуренции с Дмитрием Нагиевым

Затем Сергей Шнуров сообщил, что его разногласия с рэпером Бастой не является продюсерским ходом. Также солист группы "Ленинград" заявил, что его продюсер Господь Бог и Иисус Христос.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

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