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В России отзывают более 400 мотоциклов марки Harley-Davidson

В России отзывают свыше 400 мотоциклов марки Harley-Davidson. В свою очередь владельцам неисправных моделей бесплатно отремонтируют их технику.

В России отзывают более 400 мотоциклов марки Harley-Davidson


Согласно сообщению Росстандарта, официальный представитель на территории Российской Федерации отзывает 441 экземпляр мотоциклов Harley-Davidson, которые продали, начиная с декабря 2016 года. Причиной отзыва в данном случае является возможная утечка в мотоциклетной гидравлической системе. В свою очередь она может создавать условия возникновения недостаточной тяги для выключения сцепления. Это может приводить к потере управляемости, а также аварии. Стоит отметить, что на отозванных мотоциклах проведут демонтаж дополнительного специального механизма привода сцепления мотоцикла в сборе, а также замену поршня механизма привода модели в сборе. Все работы специалисты бренда проведут абсолютно бесплатно.

Новостной портал «Dni24» ранее продемонстрировал фото обновленной корейской версии седана Genesis G90 .



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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